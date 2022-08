Ausblick: PennyMac Financial Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PennyMac Financial Services lädt am 02.08.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einer Verringerung von 60,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PennyMac Financial Services 2,94 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PennyMac Financial Services in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 482,4 Millionen USD im Vergleich zu 742,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD aus. Im Vorjahr waren 14,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at