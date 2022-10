Ausblick: PennyMac Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PennyMac Financial Services wird sich am 27.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 416,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 47,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PennyMac Financial Services einen Umsatz von 786,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,68 USD im Vergleich zu 14,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

