Ausblick: PennyMac Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PennyMac Financial Services wird sich am 27.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PennyMac Financial Services ein EPS von 2,28 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 22,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 399,0 Millionen USD gegenüber 511,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, gegenüber 8,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

