PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: PennyMac Financial Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PennyMac Financial Services wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 810,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PennyMac Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 561,8 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,36 USD im Vergleich zu 9,30 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden USD, gegenüber 4,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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