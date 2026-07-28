PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: PennyMac Financial Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PennyMac Financial Services wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,25 USD aus. Im letzten Jahr hatte PennyMac Financial Services einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 581,7 Millionen USD – ein Minus von 38,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PennyMac Financial Services 948,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,72 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,24 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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