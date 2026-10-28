PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie

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WKN DE: A0Q4ZU / ISIN: US70931T1034

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: PennyMac Mortgage Investment Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PennyMac Mortgage Investment Trust stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,298 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,82 Prozent verringert. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 80,81 Prozent auf 94,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PennyMac Mortgage Investment Trust noch 489,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus. Im Vorjahr waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 346,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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