Ausblick: PennyMac Mortgage Investment Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PennyMac Mortgage Investment Trust wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass PennyMac Mortgage Investment Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,369 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 76,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 92,9 Millionen USD gegenüber 387,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus. Im Vorjahr waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 387,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at