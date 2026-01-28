PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie
Ausblick: PennyMac Mortgage Investment Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PennyMac Mortgage Investment Trust lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PennyMac Mortgage Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,397 USD aus. Im letzten Jahr hatte PennyMac Mortgage Investment Trust einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 98,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 61,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,896 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 345,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,36 Milliarden USD waren.
