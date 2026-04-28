Penske Automotive Group Aktie

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WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Penske Automotive Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Penske Automotive Group lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Penske Automotive Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD. Das entspräche einer Verringerung von 21,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,66 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,36 Prozent auf 7,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 14,13 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 31,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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