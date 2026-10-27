Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Penske Automotive Group legt Quartalsergebnis vor
Penske Automotive Group lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 3,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,23 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,14 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,70 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,31 USD aus. Im Vorjahr waren 14,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 32,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 31,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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