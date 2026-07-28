Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Penske Automotive Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Penske Automotive Group wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,42 USD je Aktie gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,98 Milliarden USD – ein Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Penske Automotive Group 7,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 14,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,11 Milliarden USD, gegenüber 31,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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