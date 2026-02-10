Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Penske Automotive Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Penske Automotive Group wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,54 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,23 Prozent auf 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Penske Automotive Group noch 7,72 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,46 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,74 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,61 Milliarden USD, gegenüber 30,46 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
