Penske Automotive Group Aktie

Penske Automotive Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Penske Automotive Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Penske Automotive Group wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,54 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,23 Prozent auf 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Penske Automotive Group noch 7,72 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,46 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,74 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,61 Milliarden USD, gegenüber 30,46 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Penske Automotive Group IncShs

mehr Nachrichten