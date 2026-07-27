Pentair Aktie

Pentair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Pentair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pentair stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pentair 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,01 Prozent auf 943,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,68 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,96 Milliarden USD, gegenüber 4,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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