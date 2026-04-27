Ausblick: Pentair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pentair lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pentair einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 4,31 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at