Peoples Bancorp Aktie
WKN: 923499 / ISIN: US7097891011
|
19.01.2026 07:01:06
Ausblick: Peoples Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Peoples Bancorp gibt am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Peoples Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,879 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Peoples Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 118,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,88 Prozent verringert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,31 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 462,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 620,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
