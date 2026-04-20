Ausblick: Peoples Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peoples Bancorp äußert sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,796 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Peoples Bancorp 0,680 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,7 Millionen USD – ein Minus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peoples Bancorp 151,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 USD im Vergleich zu 2,99 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 479,1 Millionen USD, gegenüber 618,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at