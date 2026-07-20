Peoples Bancorp Aktie

Peoples Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923499 / ISIN: US7097891011

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Peoples Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peoples Bancorp lädt am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,846 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Peoples Bancorp ein EPS von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 120,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 153,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 490,7 Millionen USD, gegenüber 618,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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