PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Vor Zahlenvorlage
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10.07.2026 07:06:00
Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PepsiCo wird am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,95 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22,72 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 98,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 93,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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