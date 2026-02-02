PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Bilanz in Sicht
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PepsiCo wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,98 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 93,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 91,85 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: PepsiCo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.01.26
|Mukesh Ambani takes on Coca-Cola and Pepsi for India fizzy drink supremacy (Financial Times)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|129,02
|-0,51%