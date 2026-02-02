PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

Bilanz in Sicht 02.02.2026 07:01:06

Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PepsiCo zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

PepsiCo wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,98 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 93,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 91,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

