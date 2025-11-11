PeptiDream Aktie

PeptiDream für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W0KK / ISIN: JP3836750004

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: PeptiDream präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PeptiDream lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -7,580 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PeptiDream noch -2,350 JPY je Aktie verloren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,59 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 16,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 108,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 115,85 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 46,54 Milliarden JPY, gegenüber 46,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

