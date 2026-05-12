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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: PeptiDream zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PeptiDream äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -8,050 JPY. Das entspräche einem Verlust von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -7,970 JPY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,54 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PeptiDream einen Umsatz von 4,23 Milliarden JPY eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,29 JPY, gegenüber -28,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 43,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,52 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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