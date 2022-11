Ausblick: PeptiDream zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PeptiDream lässt sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PeptiDream die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 13,17 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 34,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 20,13 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 7,15 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 46,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 27,98 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,51 Milliarden JPY, gegenüber 9,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at