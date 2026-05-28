Per Aarsleff A-S Aktie
WKN DE: A2AD7T / ISIN: DK0060700516
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28.05.2026 07:01:06
Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Per Aarsleff A-S (B) wird am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 10,60 DKK. Im Vorjahresquartal waren 8,76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Per Aarsleff A-S (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,81 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,26 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 52,05 DKK, gegenüber 46,38 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 25,00 Milliarden DKK im Vergleich zu 22,62 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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