Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Per Aarsleff A-S (B) wird am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 10,60 DKK. Im Vorjahresquartal waren 8,76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Per Aarsleff A-S (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,81 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,26 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 52,05 DKK, gegenüber 46,38 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 25,00 Milliarden DKK im Vergleich zu 22,62 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at