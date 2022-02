Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Per Aarsleff A-S (B) wird am 25.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,00 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Per Aarsleff A-S (B) noch 6,50 DKK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,62 Prozent auf 4,09 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Per Aarsleff A-S (B) noch 3,66 Milliarden DKK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 27,98 DKK je Aktie, gegenüber 23,38 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 16,13 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 14,69 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

