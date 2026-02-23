Per Aarsleff A-S Aktie
WKN DE: A2AD7T / ISIN: DK0060700516
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Per Aarsleff A-S (B) wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Per Aarsleff A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,20 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,31 DKK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Per Aarsleff A-S (B) 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,16 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Per Aarsleff A-S (B) 5,52 Milliarden DKK umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 53,33 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 46,38 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 24,91 Milliarden DKK, gegenüber 22,62 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
