Ausblick: Peraso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peraso wird am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Peraso noch ein Verlust pro Aktie von -0,370 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Peraso in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,700 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,570 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 12,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at