Peraso Aktie
WKN DE: A3EKLU / ISIN: US71360T2006
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Peraso veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Peraso gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,155 USD. Dies würde einen Gewinn von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Peraso -0,170 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peraso in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 3,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,4 Millionen USD, gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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