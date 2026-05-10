Peraso Aktie
WKN DE: A3EKLU / ISIN: US71360T2006
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Peraso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Peraso lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,165 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peraso in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 70,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,2 Millionen USD im Vergleich zu 3,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,2 Millionen USD, gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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