Ausblick: Peraso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peraso lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,165 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peraso in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 70,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,2 Millionen USD im Vergleich zu 3,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,2 Millionen USD, gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at