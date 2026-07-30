Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Perella Weinberg Partners Registered A öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,055 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Perella Weinberg Partners Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 144,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,910 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 833,8 Millionen USD, gegenüber 750,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at