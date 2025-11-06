Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perella Weinberg Partners Registered A wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,37 Prozent auf 179,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber -1,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 803,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 878,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at