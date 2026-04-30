Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Perella Weinberg Partners Registered A lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Perella Weinberg Partners Registered A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 25,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 158,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 211,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 906,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 750,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at