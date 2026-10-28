Perella Weinberg Partners Registered a Aktie

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WKN DE: A3CTHA / ISIN: US71367G1022

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Perella Weinberg Partners Registered A lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,169 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 164,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,8 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,943 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 812,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 750,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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