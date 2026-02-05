Ausblick: Perella Weinberg Partners Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Perella Weinberg Partners Registered A wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,103 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 65,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

Perella Weinberg Partners Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD im Vergleich zu -1,220 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 703,4 Millionen USD, gegenüber 878,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at