Ausblick: Perfect Moment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Perfect Moment lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Perfect Moment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Perfect Moment mit einem Umsatz von insgesamt 13,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,21 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,330 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 25,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 21,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at