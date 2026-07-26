Ausblick: Perfect präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Perfect lädt am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,012 USD aus. Im letzten Jahr hatte Perfect einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,1 Millionen USD gegenüber 16,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 76,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 69,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at