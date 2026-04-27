Ausblick: Perfect stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Perfect stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,067 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,050 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at