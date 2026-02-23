Perfect Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQJA / ISIN: KYG7006A1094
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Perfect stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Perfect wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Perfect im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,09 Prozent auf 17,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber 0,050 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 60,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perfect Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Perfect stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Perfect mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|EQS-News: Perfect Corp to Present at Spartan Capital Securities' Second Annual Investor Conference (EQS Group)
Analysen zu Perfect Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Perfect Corporation Registered Shs
|1,27
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.