WKN DE: A3DQJA / ISIN: KYG7006A1094

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Perfect stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Perfect wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Perfect im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,09 Prozent auf 17,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber 0,050 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 60,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Perfect Corporation Registered Shs

Analysen zu Perfect Corporation Registered Shs

