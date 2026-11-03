Ausblick: Performance Food Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Performance Food Group lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,02 Milliarden USD – ein Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Performance Food Group 17,08 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 USD, gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 72,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net