Performance Food Group Aktie

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WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Performance Food Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Performance Food Group wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Performance Food Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 18,11 Milliarden USD im Vergleich zu 16,94 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 67,93 Milliarden USD, gegenüber 63,30 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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