Ausblick: Performant Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Performant Financial veröffentlicht am 15.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Performant Financial noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Performant Financial einen Umsatz von 40,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,095 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 122,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 155,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at