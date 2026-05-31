Perihelion Capital Aktie
WKN DE: A3D065 / ISIN: CA44877L1013
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31.05.2026 07:01:06
Ausblick: Perihelion Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Perihelion Capital wird am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 449,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,0 Millionen CAD gegenüber 4,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 149,6 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 35,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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