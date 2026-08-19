Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Perimeter Medical Imaging AI lädt am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,7 Millionen USD für Perimeter Medical Imaging AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,2 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at