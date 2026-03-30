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Perimeter Medical Imaging AI Aktie

Perimeter Medical Imaging AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6BF / ISIN: CA71385D1078

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Perimeter Medical Imaging AI wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Perimeter Medical Imaging AI noch -0,080 CAD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,113 USD, gegenüber -0,260 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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