Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Perimeter Medical Imaging AI wird sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Perimeter Medical Imaging AI im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,8 Millionen USD für Perimeter Medical Imaging AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,083 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,3 Millionen USD, gegenüber 3,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at