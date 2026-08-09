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WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Perion Network mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Perion Network wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,078 USD je Aktie gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Perion Network soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 463,4 Millionen USD, gegenüber 439,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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