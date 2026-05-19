Perion Network Aktie
WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Perion Network zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Perion Network lädt am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,062 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Perion Network -0,190 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 473,5 Millionen USD, gegenüber 439,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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