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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: PerkinElmer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PerkinElmer wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PerkinElmer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 704,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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