Ausblick: PerkinElmer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PerkinElmer äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PerkinElmer in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 703,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 720,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,83 Milliarden USD, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at