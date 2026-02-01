PerkinElmer Aktie

WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: PerkinElmer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PerkinElmer wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,57 USD aus. Im letzten Jahr hatte PerkinElmer einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 764,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 729,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PerkinElmer Inc.

