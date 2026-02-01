PerkinElmer Aktie
WKN: 850943 / ISIN: US7140461093
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: PerkinElmer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PerkinElmer wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,57 USD aus. Im letzten Jahr hatte PerkinElmer einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 764,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 729,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PerkinElmer Inc.
|
07:01
|Ausblick: PerkinElmer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PerkinElmer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)