Ausblick: Perma-Fix Environmental Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Perma-Fix Environmental Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,235 USD. Das entspräche einem Verlust von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Perma-Fix Environmental Services mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,164 USD im Vergleich zu -0,750 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 81,4 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at